Empleados Vaticano dicen sufren maltratos, injusticias

La mayoría de los empleados vaticanos expresaron su poca confianza en la dirección, el poco reconocimiento de los méritos y el 56 % reportaron haber sufrido injusticias y maltrato por parte de su superior, según los datos de la encuesta realizada por la Asociación de Empleados Laicos del Vaticano (ADLV) entre el 15 de diciembre y el 7 de enero.

Los datos son el resultado de una primera encuesta de este tipo y a la que respondieron 250 trabajadores, el 80 % de los cuales miembros de la asociación, de los cerca de 4,200 laicos que trabajan en la Santa Sede, el único organismo de representación de los empleados de la Santa Sede, donde no existen sindicatos ni derecho a la huelga.

Según la encuesta publicada en la página web de la asociación, el 73.9% percibió una desconexión entre la dirección y los trabajadores, en comparación con una minoría del 12.8% que expresó satisfacción, el 71.6% de los encuestados afirmó que sus superiores no fueron seleccionados con base en la transparencia y un currículum, el 26% de los trabajadores afirmó la imposibilidad de entablar un diálogo abierto y honesto con sus gerentes.