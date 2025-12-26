Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Empresarios y los sindicatos citan aportes Infotep

Valoron la capacidad de INFOTEP para actualizar su oferta formativa y estar a la vanguardia con la incorporación de tecnologías 4.0

María del Pilar Martínez, directora de Talento Humano de Sanctuary Cap Cana

Soila Paniagua
El Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE), la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD) y la Asociación de Profesionales de Administración y Negocios de San Juan ponderaron el rol estratégico del Infotep en la formación de recursos humanos acorde a las necesidades del entorno laboral del país.

En ese orden, Daniel Liranzo, director ejecutivo del (CNZFE, afirmó que “INFOTEP ofrece a jóvenes y adultos la posibilidad de capacitarse en áreas productivas que les permitan acceder a trabajos dignos”.

Agregó que muchos jóvenes que antes no tenían una oportunidad hoy se están motivando a formarse, porque ven que la capacitación es el camino a un mejor nivel de vida y citó la formación técnico profesional en sectores generadores de empleo como las zonas francas.

Mientras que el presidente de la Aneih, Ángelo Viro, valoró la evolución institucional del Infote y su capacidad de respuesta a las necesidades de los sectores sectores productivos. “En los últimos años hemos visto un avance excepcional, Infotep escucha nuestras necesidades y adapta la formación según las áreas de más demanda”.

Alejandro Ramírez, encargado de formación técnico vocacional del Programa Oportunidad 14/24 expresó que “el Infotep ha sido un socio fundamental para impactar a más de 28 mil jóvenes en los últimos cinco años. Juntos estamos cambiando vidas y brindando segundas oportunidades” y dar mejor vida.

Ramón Octavio Villegas, presidente de la Asociación de Profesionales de Administración y Negocios de San Juan, dijo que “la palabra clave que define al Infotep es transformar vidas y, esa es precisamente la esencia de la formación: cambiar, impulsar y elevar las oportunidades”.

Narciso Cabral, de la CNTD, sostuvo que Infotep ha jugado un rol proponderante en el fortalecimiento de las competencias laborales que es clave para responder a los cambios del mercado de trabajo.

Sobre el autor
Soila Paniagua

38 años de ejercicio profesional como periodista. Magister en Comunicación Estratégica y Relaciones Públicas (UASD). Especialidad en Periodismo Económico y relaciones comerciales, Universidad de Miami.
