Empresarios y los sindicatos citan aportes Infotep

El Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE), la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD) y la Asociación de Profesionales de Administración y Negocios de San Juan ponderaron el rol estratégico del Infotep en la formación de recursos humanos acorde a las necesidades del entorno laboral del país.

En ese orden, Daniel Liranzo, director ejecutivo del (CNZFE, afirmó que “INFOTEP ofrece a jóvenes y adultos la posibilidad de capacitarse en áreas productivas que les permitan acceder a trabajos dignos”.

Agregó que muchos jóvenes que antes no tenían una oportunidad hoy se están motivando a formarse, porque ven que la capacitación es el camino a un mejor nivel de vida y citó la formación técnico profesional en sectores generadores de empleo como las zonas francas.

Mientras que el presidente de la Aneih, Ángelo Viro, valoró la evolución institucional del Infote y su capacidad de respuesta a las necesidades de los sectores sectores productivos. “En los últimos años hemos visto un avance excepcional, Infotep escucha nuestras necesidades y adapta la formación según las áreas de más demanda”.

Alejandro Ramírez, encargado de formación técnico vocacional del Programa Oportunidad 14/24 expresó que “el Infotep ha sido un socio fundamental para impactar a más de 28 mil jóvenes en los últimos cinco años. Juntos estamos cambiando vidas y brindando segundas oportunidades” y dar mejor vida.

Ramón Octavio Villegas, presidente de la Asociación de Profesionales de Administración y Negocios de San Juan, dijo que “la palabra clave que define al Infotep es transformar vidas y, esa es precisamente la esencia de la formación: cambiar, impulsar y elevar las oportunidades”.

Narciso Cabral, de la CNTD, sostuvo que Infotep ha jugado un rol proponderante en el fortalecimiento de las competencias laborales que es clave para responder a los cambios del mercado de trabajo.