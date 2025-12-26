Explota tubería acueducto Cibao Central, hay lesiones

Publicado por Soila Paniagua Creado: Actualizado:

El Gobierno dispuso ayer asistencia y apoyo logístico general tras la ruptura de la tubería de aducción del acueducto Cibao Central en La Zanja, Sabana iglesia, Santiago. La explosión afectó ocho viviendas y afectó y dejó sin servicio de gua potable a más de 800,000 personas.

(Sistema de aducción es una “red encargada de transportar el agua cruda desde el lugar de la captación hasta la Planta de Tratamiento de Agua Potable”.)

Mientras que la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan) afirmó que asumirá los daños causados por la rotura de la tubería principal a luego de que una evaluación técnica identificara cuatro casas impactadas por el incidente.

La explosión de la tubería se registró a las 9:00 a.m., afectando viviendas y establecimientos, sin embargo, aún no se han reportado perdida de vida.

Informó que la interrupción impacta al 60% de la población de Santiago y del municipio de Moca, unas 800 mil personas.

La línea afectada tiene más de tres décadas en servicio y está en las inmediaciones del contraembalse López Angostura, próximo a la presa de Tavera, es una tubería de hormigón pretensado de 60 pulgadas de diámetro con capacidad de conducción estimada en cinco metros cúbicos por segundo, unos 115 millones de galones diarios.

Coraasan declaró la zona en estado de emergencia, mientras equipos pesados y personal técnico trabajan para reparar los daños.

Cómo ocurrió

La avería ocurrió cuando la línea de conducción cedió ante la presión del agua, generando un amplio hundimiento en la vía y el desbordamiento se desplazó con fuerza a varias casas, provocando inundaciones que, según residentes, alcanzaron al menos ocho hogares, con importantes pérdidas materiales.

Coraasan explicó que esa tubería lleva aguas crudas a los acueductos de la Noriega y la Dura Moca y tiene una capacidad de conducción de cinco metros cúbicos por segundo, equivalente a 115 MGD millones de galones al día.