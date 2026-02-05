En enero, DGM capturó más de 16 mil haitianos en República Dominicana

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

En enero, 16,078 haitianos indocumentados fueron capturados por la Dirección General de Migración (DGM) en coordinación con las instituciones militares y policiales del Estado.

El organismo dijo en nota que de esa cantidad, 15,645 fueron deportados hacia su país de origen cumpliendo con las normas establecidas en la Ley General de Migración, según la DGM.

En los primeros 19 días de enero de 2026, la DGM, capturó a 10,121 inmigrantes haitianos, pero deportó a 9,660.

Según los reportes de la entidad, en los últimos 10 días de enero fueron apresados 5,997 migrantes en diferentes localidades de RD, de los que 4,417 fueron repatriados por frontera dominico haitiana.

Solo entre el sábado 17 y domingo 18, durante amplios operativos de interdicción migratoria a nivel nacional, los organismos citados atraparon a1,859 extranjeros sin documentos y deportaron a 2,342, en cumplimiento con la Ley General de Migración No. 285-04 y las políticas migratorias vigentes. Las deportaciones de los 2,342 extranjeros en el fin de semana en condición migratoria irregular, se realizaron por los puntos de control migratorio fronterizo de Dajabón (1,312), Elías Piña (799), Jimaní (133) y Pedernales (68), conforme a los protocolos establecidos. Durante la jornada del sábado, agentes de la DGM detuvieron directamente a 692 y el domingo a 498, para un total de 1,190 en distintas provincias del país.

Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, entregaron a Migración un total de 669 personas, 520 por parte de los miembros del Ejército, 84 por agentes de la Policía Nacional y 65 por militares del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront). Las mayores incidencias de detenidos se reportaron en el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional, en Elías Piña y en Puerto Plata.

En la Región Norte, los operativos se desarrollaron en Santiago de los Caballeros y zonas aledañas, en el municipio cabecera de La Vega, en Moca (provincia Espaillat), así como en Mao, provincia Valverde y en sectores de Santiago Rodríguez. En Puerto Plata en Sosúa y Cabarete, en el municipio cabecera de Monte Cristi, así como en sectores como Palo Verde, Villa Vásquez y Villa Linda, mientras que en Dajabón, intervinieron en el municipio cabecera y en áreas circundantes.

En la Región Suroeste, las interdicciones abarcaron Elías Piña específicamente Comendador, Jimaní, en su municipio cabecera y zonas aledañas, Pedernales, en el municipio cabecera.