Migración reporta que entregó 48,648 permisos salida a menores en 2025

La Dirección General de Migración informó que durante 2025 emitió 48,648 permisos de salida de menores, con una reducción a 24 horas del tiempo de entrega a los solicitantes, a través del Departamento de Certificaciones de Extranjería.

Explicó que ese es uno de los servicios de mayor demanda de la institución.

Asimismo, informó que durante el período registraron un crecimiento sostenido y mejoras significativas en la emisión de esos permisos, como parte del fortalecimiento de los procesos administrativos.

De acuerdo con el informe, los meses de mayor demanda fueron, julio, con 8,428 permisos emitidos, seguido de junio con 7,923 y diciembre con 7,420. Mientras que, agosto contabilizó 3,876 y mayo alcanzó 2,859. En los primeros meses del año, enero y febrero con 2,315 y 1,923.

En cuanto a la cantidad de menores, 56,611 fueron incluidos en julio, con 10,152, seguido de junio con 9,471 y diciembre con 7,420.

El Departamento de Certificaciones de Extranjería emitió 2,307 certificados relacionados con movimientos migratorios, manteniendo un comportamiento estable durante el año y garantizando la continuidad del servicio.

Como parte de la modernización institucional, durante el 2025, la Dirección General de Migración implementó el programa Burocracia Cero, con el apoyo de la Presidencia de la República, Vicepresidencia, Ministerio de Administración Pública (MAP), Ministerio de Interior y Policía, Junta Central Electoral (JCE), Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic) y el Consejo Nacional de Competitividad (CNC).