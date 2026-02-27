Luis Abinader anuncia RD ha sido propuesta para presidir la Asamblea Mundial de la Salud

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente Luis Abinader anunció este viernes que la Republica Dominicana ha sido propuesta por consenso de todos los países de las Américas para asumir, por primera vez en su historia, la presidencia de la Asamblea Mundial de la Salud, órgano supremo de la Organización Mundial de la Salud.

“Este hecho histórico es fruto del trabajo técnico, serio y transformador que ha venido impulsando el Ministerio de Salud Pública, posicionando a nuestro país como un referente regional y una voz respetada en los grandes temas de salud global”, destacó el mandatario durante su sexto discurso de rendición de cuentas.

Afirmó que estos reconocimientos no son trofeos simbólicos, sino evidencia concreta de que, “cuando se trabaja con planificación, ciencia y compromiso humano, la República Dominicana no solo avanza: se convierte en referente regional en salud pública”.

Además, Abinader comunicó que el país recibió el Country CureAll Poster Winner 2025 y el CureAll Americas Poster Award 2025, otorgados por instancias vinculadas a la OMS y al St. Jude Children’s Research Hospital, por el fortalecimiento de la atención integral al cáncer infantil y el respaldo institucional a estos programas.

“La República Dominicana fue distinguida también como “País Champion” en la respuesta regional frente al VIH y otras infecciones de transmisión sexual, por los avances en prevención combinada y acceso gratuito al tratamiento”, expuso.