Enfermeras paralizan hospitales y lanzan advertencia al presidente Luis Abinader

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Desde tempranas horas de este miércoles, los diferentes gremios de enfermería paralizaron las labores en todos los hospitales del país en demanda de que el Gobierno les cumpla varias reivindicaciones laborales y salariales.

Durante una manifestación en el Hospital Docente Dr. Francisco E. Moscoso Puello, las profesionales de la salud portaban pancartas en mano y vociferaban consignas como “Abinader lindo habló, pero no nos resolvió”, al tiempo que denunciaban que ya han “agotado todos los recursos” y que sus peticiones aún no han sido atendidas.

“Solamente usted (señor presidente Luis Abinader) tiene la última palabra. Depende de usted que los hospitales estén paralizados en las próximas horas”, advirtió Sol Amantina Delgado, coordinadora de la Unión Nacional de Servicios de Enfermería Dominicana (UNASED).

De su lado, la secretaria del gremio, identificada solo como Rafaela, cuestionó la supuesta exclusión de parte del personal de enfermería en los pagos y expresó: “Señor presidente, las únicas enfermeras que tienen derecho a cobrar son del área indirecta y las auxiliares. ¿Y las supervisoras no tienen derecho? ¿Las encargadas no tienen derecho? Eso es un abuso”.

“No nos han dejado otro camino, no queríamos llegar aquí, pero las enfermeras tienen alma de lucha”, agregó otra de los manifestantes.

Asimismo, recordaron que el 30 de septiembre de 2025 le entregaron al presidente Luis Abinader un documento con todas sus exigencias y que este se comprometió a evaluarlo y darles cumplimiento, pero que a la fecha aún no lo ha hecho.

“Quiero recordarle, señor presidente, que el 30 de septiembre del 2025 le entregamos en el Palacio Nacional un documento con los puntos demandados”, añadió Sol Amantina Delgado.

Lo que piden

Entre las principales demandas del gremio figuran mejores condiciones de vida para las enfermeras, el pago de incentivos por tiempo en servicio, compensaciones por laborar en zonas fronterizas, nombramientos de personal, cambios de designación y el otorgamiento de pensiones dignas.