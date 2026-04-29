Supérate lidera alianza para graduar primer grupo de padres en cuidados a personas con discapacidad

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Dirección de Desarrollo Social Supérate realizó la graduación de la primera cohorte del “Curso de Cuidados y Apoyo para Personas con Discapacidad”, impartido por el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep). La iniciativa se enmarca en el fortalecimiento de la política de cuidados y el compromiso con los derechos de las personas con discapacidad.

Este primer grupo de 55 personas, lo integran madres y padres de niños, niñas y adolescentes con discapacidad, quienes recibieron formación especializada como parte de la coordinación interinstitucional entre Supérate, el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) y el Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis).

La directora general de Supérate, Mayra Jiménez, destacó que esta graduación constituye un hito relevante en el reconocimiento del rol del cuidado como un componente clave dentro de los sistemas de protección social, en coherencia con la promoción del bienestar, la autonomía y la inclusión social.

De su lado, la directora general del Infotep, Maira Morla Pineda, resaltó que el avance y madurez de las sociedades y países más que por su progreso económico y tecnología, se mide en la manera con que dispensa a sus ciudadanos atención, protección y apoyo, para una vida plena, feliz y productiva que les permita sentirse realizados y parte importante del tejido social.

Mientras, la señora Rosainy Martínez, en representación de las madres y padres cuidadores, expresó: “Decidimos prepararnos y crecer porque entendimos que el amor es fundamental, pero también, que nuestros hijos e hijas merecen cuidados con conocimiento, con técnicas y con profesionalismo”.

En tanto, el presidente del Conadis, Benny Metz, sostuvo que este curso diseñado para el cuidado personal de personas con discapacidad representa un paso significativo en la formación de capital humano comprometido con la inclusión y la atención digna.

Desde la Mesa Intersectorial de Cuidados, liderada por Supérate se avanza en acciones concretas para consolidar una respuesta en coordinación con el Conadis, como entidad rectora en materia de discapacidad y con el Infotep impulsando este proceso formativo, como una muestra de que las políticas públicas pueden cambiar vidas cuando se convierten en hechos.

Con esta iniciativa, Supérate reafirma el compromiso del Gobierno dominicano de seguir construyendo respuestas que transformen vidas, reduzcan desigualdades y permitan que las personas con discapacidad y sus familias vivan con más apoyo, mayor autonomía y mejores oportunidades, con la firme convicción de que la inclusión se construye con decisiones públicas, con inversión social, con derechos y con respeto a la dignidad humana.

En el acto de graduación estuvieron presentes el director ejecutivo del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape), Demetrio Vicente; el subdirector general del Infotep, Luis Rodríguez; la subdirectora de Desarrollo Inclusivo de Supérate, Carolina Alvarado; y la directora de la Comunidad de Madres y Familias con hijos con Discapacidad (Commadis), Katherine de León.