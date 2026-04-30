Enfermeras paralizan labores en hospitales red pública del SNS

Publicado por Altagracia Ortiz Creado: Actualizado:

La Unión Nacional de Servicios Enfermería paralizó los servicios de atención en los hospitales de la red pública. Los servicios se paralizaron por 24 horas .

Las profesionales de la salud vociferaron consigna en contra las promesas que había hecho el presidente Luis Abinader.

El gremio de profesionales de la salud, exigió que las autoridades cumplan con acuerdos como la reclasificación de puestos, incentivo por tiempo en servicio, nombramiento de más personal.

Están dentro de las demandas del gremio, las enfermeras que trabajaron durante la pandemia y las que requieren pensiones.

Sol Amantina Delgado, presidenta de la Unión Nacional de Servicios de Enfermería, dijo que el paro incluye que solo se brindó atención en las emergencias y a los pacientes en unidades de cuidados intensivos. Las enfermeras paralizaron sus servicios en la parte frontal de hospitales como el Robert Reid Cabral, Francisco Moscoso Puello y Darío Contreras. La profesionales se han manifestado a través de diferentes espacios.