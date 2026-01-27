Entidades rinden honor en España a padre de la patria

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Embajada ante el Reino de España, el Consulado General en Madrid, el Instituto de los Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (Index) y la filial del Instituto Duartiano en Madrid depositaron una ofrenda floral en el busto del Patricio Juan Pablo Duarte y Díez, con motivo de la celebración del 213 aniversario de su natalicio.

“Hoy rendimos homenaje a Juan Pablo Duarte, cuya vida es ejemplo de dignidad, libertad y compromiso con nuestra República. Su legado sigue vivo en cada dominicano y dominicana, aquí en España y en todo el mundo”, expresó el embajador Tony Raful,según una nota de prensa.

El diplomático se expresó durante la ceremonia,en la que resaltó la importancia de mantener presente la memoria histórica del padre fundador de la nación dominicana.

El busto de Duarte se encuentra en el Paseo de Camoens, dentro del Parque del Oeste, una zona emblemática de Madrid, donde también se alzan esculturas de otros líderes, consolidando ese espacio como un punto de memoria histórica.