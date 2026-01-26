Instituto Duartiano devela primera estatua ecuestre de Juan Pablo Duarte

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Instituto Duartiano dejó inaugurada este lunes 26 de enero la primera estatua ecuestre del patricio Juan Pablo Duarte en la República Dominicana, como parte de los actos conmemorativos del 213 aniversario de su natalicio, en una obra que se integró al eje urbano de mayor visibilidad del polígono central de Santo Domingo.

El monumento fue desvelado en la intersección de las avenidas 27 de Febrero, Winston Churchill y Comandante Jiménez Moya, convirtiéndose en un nuevo referente cívico del paisaje urbano capitalino, al proyectar la figura del fundador de la República en un espacio de alta circulación y simbolismo ciudadano.

Al pronunciar las palabras centrales del acto, el presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, destacó que la obra trascendió el valor estético al rescatar la faceta militar de Duarte, reconocido históricamente como el primer militar de carrera y general en jefe de los ejércitos del naciente Estado dominicano, representado a caballo para evocar su recorrido por el interior del país en la siembra de conciencia patriótica.

Agregó que “en este día nos hemos congregado en este estratégico espacio de la avenida que tributa a la gloriosa noche del 27 de febrero de 1844, para también homenajear de manera permanente a la figura cimera del proceso patriótico que arrancó la mañana del 16 de julio de 1838, con la fundación de la sociedad patriótica Trinitaria y la galvanización de una consistente formación patriótica”.

Señaló que ese proceso ha determinado que, en estos 182 años de vida republicana, todas las veces que se ha mancillado o conculcado la soberanía nacional, el pueblo dominicano —donde reside la misma— se haya levantado con ímpetu, gallardía, arrojo y determinación, hasta restablecerla.

Gómez Ramírez subrayó que la ubicación estratégica del monumento dotó al bulevar de la avenida 27 de Febrero de un mayor contenido patriótico, impactando de forma visual y simbólica a los miles de ciudadanos que transitan diariamente por esta importante intersección de la capital.

Indicó, además, que la culminación del proyecto estuvo precedida por un riguroso proceso de supervisión, y que su inauguración concretizó una obra largamente anhelada por la entidad patriótica.

De su lado, el coronel Sócrates Suazo, miembro de número del Instituto Duarttiano y director de historia del Ministerio de Defensa, al referirse a la vida militar de Duarte, resaltó su destreza en esta faceta de su vida y el rol que jugó en los esfuerzos por alcanzar el proyecto libertario.

Añadió que la capacidad militar de Duarte quedó expuesta en todas las oportunidades que se le concedieron, dada la experiencia alcanzada en la carrera militar que hizo durante nueve años y las responsabilidades que desempeñó.

La representación ecuestre de Duarte —inédita hasta ahora en el país— fue concebida como un símbolo de avance, determinación y visión de futuro, valores asociados a su ideario y a su importante rol como guía del proceso independentista dominicano.

La estatua fue creada por el artista de la escultura Yussep García quien expresó que esta estatua está elaborada de acero inoxidable y resinas epóxicas de la más alta calidad.

El acto contó con la participación de la caballería y la banda de música del Ejército de República Dominicana, así como presentaciones artísticas que reforzaron el carácter cívico y solemne del homenaje.

Directivos, miembros del Instituto Duartiano y ciudadanos presenciaron la ceremonia, valorando la relevancia histórica de que una figura central de la nacionalidad dominicana sea representada en un formato monumental tradicionalmente reservado para grandes líderes de la historia.

La agenda también contempló la celebración del quinto aniversario de la emisora virtual Radio Patria, La Voz de Duarte, además de actividades simultáneas organizadas por filiales duartianas en distintas localidades del país y del exterior, ampliando el alcance del homenaje al fundador de la República.

El acto de develamiento inició con la interpretación del Himno Nacional y el himno a Duarte, incluyó la proyección de un documental sobre la vida militar de Juan Pablo Duarte, el desfile de la Unidad de Caballería de Sangre “General Kalil Haché Malkún” del Ejército de República Dominicana, así como la presentación del cantautor Manuel Jiménez y el coro y la banda de música de la Universidad Apec que aportaron arte y solemnidad al cierre de una conmemoración marcada por el civismo y el sentido histórico-patriótico.

El momento central estuvo marcado por el descubrimiento de la estatua ecuestre y la lectura de la tarja, seguido del depósito de una ofrenda floral ante la efigie del patricio, y el discurso de orden del presidente del Instituto Duartiano. El programa cerró con presentaciones artísticas y musicales que dieron formal clausura a la actividad conmemorativa.

La develación de la estatua ecuestre formó parte del programa de actividades conmemorativas del 213 aniversario del natalicio de Juan Pablo Duarte, que incluyó el izamiento de la Bandera Nacional en la casa de la familia Duarte-Díez, el depósito de ofrendas florales en el parque Duarte y en el Altar de la Patria, así como una misa solemne en la Catedral Primada de América.