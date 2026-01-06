Se entrega gringo habría matado a uno en Santiago

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Por: Nathaly Tavarez

Un hombre señalado como presunto responsable de un hecho violento que dejó un fallecido y un herido de bala en el sector Matanza, municipio de Puñal, se entregó a las autoridades tras un operativo de localización desplegado por la Policía Nacional, informó este lunes la institución del orden.

El detenido es el estadounidense Allyson Ernest Mateo, de 38 años, quien se presentó de manera voluntaria luego de ser requerido por un incidente ocurrido el 1 de enero de 2026.

Mateo es investigado por su presunta participación en un suceso en el que resultaron heridos Carlos Gabriel Rosario Rosario, de 29 años, y Emmanuel Payano Rosario, de 40, quien falleció mientras recibía atenciones médicas.

De acuerdo con las informaciones preliminares ofrecidas por las autoridades, el hecho se registró alrededor de las 7:00 de la noche, cuando el imputado habría acudido al lugar con la intención de reclamar una supuesta deuda de RD$2,000. La situación habría derivado en una discusión que culminó con varios disparos.

Al lugar del incidente se presentaron miembros de la Policía Científica, quienes realizaron recolectaron como evidencia un casquillo calibre 9 milímetros. Posteriormente, el médico legista certificó que la causa de muerte de Emmanuel Payano Rosario fue una herida causada por proyectil de arma de fuego.

El imputado se entregó en el Palacio de la Policía, en el Distrito Nacional, acompañado de familiares, y luego fue trasladado a Santiago.

La Policía Nacional informó que Allyson Ernest Mateo fue puesto a disposición del Ministerio Público, a fin de continuar con los procedimientos legales de rigor.