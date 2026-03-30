"Entrega vigilada": ¿dónde y cómo el fiscal Aurelio Valdez tenía guardado US$10 mil, según el MP?

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El 27 de marzo del año 2026, contra el fiscal Aurelio Valdez, adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), las autoridades del Ministerio Público le dieron seguimiento a una presunta "entrega" de 10 mil dólares producto, presuntamente, de soborno y coacción a Roberto Canaán, un testigo del caso anticorrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa).

Según la solicitud de medida de coerción contra el fiscal, el órgano acusador indica que Valdez contactó a Canaán para sobornarlo y se citaron en el parqueo de una plaza para darle el dinero en efectivo. Todo vigilado por un despliegue de fiscales y agentes de la Policía Nacional.

Los agentes actuantes realizaron un seguimiento continuo al vehículo marca Honda CRV, color crema, con placa G428129, que era conducido por el fiscal Valdez. Este salió del área de los estacionamientos, tomando hacia la izquierda en la calle Las Caobas e ingresó a la avenida Sarasota, dirigiéndose hacia la calle Pedro Antonio Bobea. Agentes actuantes procedieron a dar la orden al fiscal para que detuviera el vehículo.

Según el expediente, los agentes le indicaron que se desmontara de la yipeta, "ya que tenían razones legítimas para sospechar que en su interior podría ocultarse dinero derivado de sobornos, así como evidencias relacionadas con actos de corrupción". El vehículo fue revisado en el sótano de la Procuraduría General de la República.

Al fiscal le ocuparon el dinero en billetes de 100 dólares, según dice el expediente acusatorio contra Aurelio Valdez.

Entre otras pertenencias, en la requisa, "con la presencia del imputado Aurelio Valdez Alcántara, específicamente en la parte interior del Sunroof y la tapa corrediza del Sunroof, fueron ocupados la cantidad de 100 billetes de cien dólares americanos, para un total de Diez Mil Dólares (US$10,000.00) en efectivo".