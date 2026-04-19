Entregan certificados a conductores y cajeros tras jornada de capacitación

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La Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), en coordinación con la Escuela Nacional de Educación Vial (ENEVIAL), entregó este viernes 17 de abril 60 certificados a conductores y cajeros a bordo que participaron en una jornada de capacitación con miras a mejorar la calidad del servicio de transporte.

Durante las palabras de bienvenida, el vicepresidente ejecutivo de la OMSA, Onéximo González, felicitó a los colaboradores por la entrega y resaltó que la transformación de una institución empieza por el poder de la capacitación.

González animó, además, a los choferes a tener sentido de pertenencia, a sentir a la OMSA suya para desde ahí brindar un mejor servicio a la ciudadanía.

Asimismo, tuvo la palabra la directora de ENEVIAl, Maximiliana Manzueta, quien resaltó la importancia de estas capacitaciones para contrarrestar el problema de siniestros viales que coloca a la República Dominicana en uno de los peores lugares.

“Si en la edad inicial nos enseñarán cómo comportarnos en las vías, en el día de hoy no tuviéramos tantas muertes por accidentes de tránsito”, afirmó Manzueta, al tiempo de resaltar que esta capacitación es un trabajo para salvar vida.

Imágenes del encuentro

Además, felicitó a la OMSA, por preocuparse por involucrar a su personal en todo lo que tiene que ver con la educación vial.

Para finalizar la actividad, la directora de Recursos Humanos, Greidy Román, felicitó a los participantes y les invitó a poner lo aprendido en práctica, resaltando que sin el compromiso y el buen comportamiento de ellos, desde sus funciones, es imposible lograr el servicio que se quiere brindar.

Con esta ceremonia, se da por concluida la primera fase del Programa de Formación Vial Integral, en el cual ya han aprobado un total de 105 colaboradores, que se capacitaron en temas como inducción institucional, servicio al usuario, Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial dominicana, seguridad vial y primeros auxilios.

En la actividad, también, estuvieron presentes el asesor de la institución, Pascual Dipre; el gerente de Control y Despacho, Ramón Vizcaino; José Adames, gerente de Fiscalización y Control de Personal; la encargada de capacitación de OMSA, Angela Vilmary Martínez, y el encargado de la Dirección de Movilidad Escolar del Sistema Nacional de Transporte Escolar (TRAE), Gabino Hernández, así como los instructores y personal administrativo.