¿Cuándo se entregará terminada la autopista Duarte?

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El ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, dijo este miércoles que la transformación de la autopista Duarte se tiene prevista que finalice para el segundo semestre de 2027.

“Estaremos terminando en el segundo semestre del año 27, pero la gente va a ir sintiendo la mejoría por etapa”, explicó.

“Actualmente venimos haciendo los retornos porque teníamos algunos temas de apropiación, incluso hubo que sacar un decreto de utilidad pública esta semana”, añadió.

Ministro de Obras Públicas confirma fecha definitiva para terminar la Autopista Duarte

El funcionario explicó que, como parte de las acciones para descongestionar la vía, el ministerio ha priorizado la construcción de retornos estratégicos y el cierre de cruces irregulares, especialmente en el tramo entre Santiago y La Vega.

“Vamos a tener tres retornos terminados: Guaco, Murende y otro Ortega. Eso va a mejorar muchísimo el tráfico”, puntualizó.

Precisó que se irán cerrando los cruces pendientes.

Estas declaraciones fueron ofrecidas en el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio.