Entró a robar… pero cocinó y hasta durmió en la casa

Una maestra identificada como María Luisa Duarte, denunció que un ladrón entró en su residencia, se llevó sus ajuares e incluso se preparó comida y un jugo, en un hecho registrado en el Ensanche libertad, San Francisco de Macorís.

“Me sustrajo todos los perfumes y cremas que yo tenía, se llevó mi cédula de identidad y los documentos de mi pasola”, dijo.

Además “se puso ropa de la mía y se llevó anillo. Ese hombre hasta cocinó en mi casa y comió y se va a estar morizoñando”, añadió.

Reveló que su hija se encontraba en el primer nivel de la casa, pero no se percató de lo que estaba pasando.

“Hizo auyama y se comió como cinco huevos hervidos…Él creía que era su casa”, expresó.

“Me dicen los vecinos que vieron cuando salió de mi casa esa delincuente con un pijama de cuadro blanca con rojo cuando salió de mi casa un abanico universal de los ciclones negro y un bolso lleno de mercancía. Lo vieron cuando salió y una gorra que tenía en la cabeza de esa que usan los jóvenes”, añadió.

Indicó además que le robaron un anillo “no sé cuántas cosas se llevó porque en la medida que yo voy buscando me doy cuenta de que se sustrajo muchas cosas y ahí me doy cuenta que se llevó”.