Espaillat designa directores en La Vega y Santiago

Publicado por EVARISTO RUBENS Creado: Actualizado:

El ministro de Agricultura, Oliverio Espaillat, consideró ayer que el buen manejo de los cultivos es vital a la hora de pasar balance a la producción agrícola.

Dijo que por eso va a trabajar de las manos con todos los sectores, en busca de asegurar mayores rendimientos, porque de eso depende la garantía de la seguridad alimentaria del país.

El funcionario habló al encabezar, junto al ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, el acto de juramentación de los nuevos coordinadores regionales de Agricultura en Santiago y La Vega.

Andrés Burgos fue posesionado como director de la Regional Norte y Carlos Viloria, en la Dirección Regional Norcentral.

Espaillat expresó que esos cambios son parte del proceso de relanzamiento de la agropecuaria nacional, impulsado por el presidente Luis Abinader.

Indicó que responden a una nueva visión institucional, orientada a incrementar la productividad, fortalecer las infraestructuras agrícolas, promover la mecanización y tecnificación del campo dominicano a favor de la gente.