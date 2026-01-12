una mirada colectiva sobre la protección de la niñez

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Por: Feliciano Lacen Custodio

La protección de los niños, niñas y adolescentes no debe concebirse como una responsabilidad exclusiva del núcleo familiar. Se trata de un deber social compartido, en el que la comunidad en su conjunto reconoce su papel en el cuidado, la vigilancia y la defensa de los derechos de la niñez.

La expresión “tus hijos son mis hijos” representa un enfoque de corresponsabilidad que invita a familias, tutores, vecinos, educadores e instituciones a asumir una actitud activa frente a cualquier situación que pueda afectar el bienestar y el desarrollo integral de la infancia.

La Ley 136-03 establece las bases legales para la protección de la niñez y la adolescencia. Sin embargo, la existencia de un marco normativo no resulta suficiente si no va acompañada de participación ciudadana, sensibilidad social y voluntad de actuación.

La falta de atención y el silencio colectivo facilitan que situaciones de abuso, negligencia o violencia permanezcan ocultas.

Ser veedores de la niñez implica observar con responsabilidad, escuchar con atención y actuar de manera oportuna ante cualquier señal de riesgo. Supone también rechazar la normalización de conductas que vulneran la dignidad y los derechos de quienes se encuentran en una etapa de especial protección.

Asumir una responsabilidad compartida en la protección de la infancia es una tarea urgente y permanente. Cuidar a los niños y las niñas no es solo un acto de solidaridad, sino una inversión social que garantiza un futuro más justo y seguro para el país.