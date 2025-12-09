Seis centros educativos reciben certificación Codice

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Randy Jiménez Batista

Especial para Hoy

Seis centros educativos recibieron el nivel bronce del Sistema de Certificación de Competencias Digitales de Centro Educativos (Codice), convirtiéndose en los primeros planteles dominicanos en alcanzar esta distinción que reconoce los avances en liderazgo digital, infraestructura, modernización tecnológica y fortalecimiento de competencias docentes para reducir brechas de aprendizaje.

El Ministerio de Educación, El Fondo de las Naciones Unidas y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) entregaron la certificación a la Escuela Primaria María Muñoz Soriano, el Politécnico Braulia de Paula, la Escuela Primaria Maricao, San Miguel Arcángel Primaria, y la Escuela Católica Padre Sindulfo, que pertenecen al Distrito Educativo 10-01; y al Centro Educativo Integral Cometas de Esperanza, de Santiago.

“Estos centros educativos han demostrado que con acompañamiento y una ruta clara, es posible crear las condiciones necesarias para avanzar hacia una educación más inclusiva para el futuro”, explicó la representante interina del Unicef, Anyoli García.