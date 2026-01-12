En los últimos 60 años el Ministerio de Agricultura ha tenido 32 titulares

Publicado por Chichi De Jesus Reyes Creado: Actualizado:

En los últimos seis decenios, desde 1966 a la fecha, el Ministerio de Agricultura ha tenido 32 titulares, incluyendo a Oliverio Espaillat, que acaba de ser designado en sustitución de Limber Cruz. En ese periodo dos expresidentes de la República ocuparon la posición: Antonio Guzmán, con el sietemesino gobierno del presidente Juan Bosch, e Hipólito Mejía, en la gestión de Guzmán, año 1978.

Del total de esos ministros cinco estuvieron en la posición por más de cinco años y meses: Chío Jiménez y Ángel Estévez, en los gobiernos encabezados por Leonel Fernández y Danilo Medina y Limber Cruz, con Luis Abinader. Fernando Álvarez Bogaert e Hipólito estuvieron cuatro años consecutivos.

Norberto Quezada, Amílcar Romero, Osmar Benítez, Limber y el nuevo titular de la cartera agrícola son egresados de la carrera de ingeniería agronómica que auspicia el Instituto Superior de Agricultura y la Pontificia Universidad Católica y Maestra.

Seis ministros o secretarios, egresados del respetado Instituto Politécnico Loyola, de San Cristóbal, han estado en la dependencia oficial: Carlos Aquino González, Sandino De Jesús, Hipólito Mejía, Víctor Hernández (Tito), Eligio Jáquez y Domingo Marte. Federico Cruz Domínguez, en el gobierno de Salvador Jorge Blanco, y Frank Rodríguez, en el primer gobierno de Leonel Fernández, son los incumbentes que estuvieron en el cargo graduados en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

En la posición han estado en más de una ocasión Manuel de Jesús Viñas Cáceres (Meme), Amílcar Romero y Manuel Amézquita, mientras que Santiago Cruz López y José Luperón Flores, en gobiernos de Balaguer, son los ministros que menor tiempo han estado en el cargo.

En la revuelta de abril de 1965, fueron ministros de Agricultura, Luis Bogaert Díaz y Marcos González, en el gobierno que encabezó el General Antonio Imbert Barreras; y Ligio Tavárez, en el gobierno del Coronel Francisco Caamaño Deñó.

Los ministros/secretarios que han dirigido la institución rectora del sector público agropecuario, desde 1966 a la fecha, son Álvarez Bogaert, Sandino de Jesús, José Luperón Flores, Carlos Aquino González, Meme Viñas, Santiago Cruz López, Pedro Bretón, Hipólito, Rafael Ángeles Suárez, Domingo Marte, Federico Cruz Domínguez.

También Norberto Quezada, Manuel Amézquita, Nicolás Concepción García, Tito Hernández, Luis Toral Córdova, Billy Álvarez, Frank Rodríguez, Amílcar Romero, Eligio Jáquez, José Fabelo, Chío Jiménez, Luis Ramón Rodríguez, Ángel Estévez, Osmar Benítez, Limber Cruz y el recién designado Oliverio Espaillat.

Oliverio Espaillat, como es mayormente conocido, es un empresario con más de 35 años en el sector arrocero del país y expresidente de la Federación Nacional de Productores de Arroz (Fenarroz).

En 2021 fue reconocido por la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) como “Agroempresario del Año 2021”, máximo galardón que entrega esta institución a sus socios.