¿Qué esperar del clima este domingo?

Las condiciones del tiempo para este domingo estarán marcadas por la presencia de nublados y lluvias dispersas en varias provincias del país, debido a una débil vaguada al suroeste del territorio nacional y al transporte de nubosidad provocado por el viento del este/noreste, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Desde tempranas horas de la mañana se registran precipitaciones aisladas sobre provincias del este, noreste, norte y suroeste, incluyendo La Altagracia, La Romana, El Seibo, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte, Sánchez Ramírez, Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, La Vega, Monseñor Nouel, Azua, San Juan, Pedernales y Barahona. Estas lluvias se mantendrán durante el resto de la mañana.

Durante la tarde y la noche, se espera una disminución gradual de las precipitaciones, predominando un cielo con nubes dispersas en gran parte del territorio nacional, aunque no se descartan algunas lluvias aisladas sobre la cordillera Central y la región sureste del país.

Las temperaturas continuarán agradables, principalmente durante la noche y la madrugada, producto de la época del año y la influencia del viento del noreste. En zonas montañosas y valles del interior, el ambiente será más fresco, con posibles episodios de nieblas y neblinas.

En cuanto a las condiciones marítimas, Indomet recomienda a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas navegar con precaución en la costa atlántica, desde Cabo San Rafael, en La Altagracia, hasta Cabo Cabrón, en Samaná, debido a viento y olas anormales, sin aventurarse mar adentro. En la costa caribeña, las condiciones permanecen normales.

Inicia solsticio

Este domingo, además, a las 11:02 de la mañana ocurrirá el solsticio de invierno en la República Dominicana, dando inicio a la estación invernal, caracterizada por días más cortos, noches más largas y un descenso gradual de las temperaturas, especialmente en zonas elevadas del país.