Las estadísticas que revelan los mayores retos de la mujer dominicana hoy

Aunque en República Dominicana las mujeres representan poco más de la mitad de la población, los datos con los que cuentan organismos nacionales e internacionales demuestran que ellas siguen con importantes retos ante las brechas en varias áreas clave.

Empleo, ingresos, seguridad, violencia y autonomía económica es donde más se evidencian las brechas. El informe “La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Agenda Regional de Género en América Latina y el Caribe: Indicadores de Género de la República Dominicana, 2024”, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Cari be (CEPAL), ONU Mujeres y la Oficina Nacional de Estadística (ONE), indica que el 25,6% de las mujeres en el quintil de ingresos más bajo no tienen ingresos propios.

Respecto al empleo, los contrastes son más marcados: pese a que las féminas criollas tienen una clara ventaja en educación, no sucede lo mismo en posiciones laborales.

Según el último análisis macroeconómico desagregado por sexo, publicado por el entonces Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y reseñado por el portal The Woman Post, la población en edad laboral de la República Dominicana promediaba 8,1 millones de personas en 2024. De este grupo, el 52,2 % eran mujeres. Solo el 49,3 % de las mujeres trabajaba, mientras que el 75,9 % de los hombres lo hacía.

“Esta diferencia de 26,6 puntos porcentuales muestra una clara brecha en el acceso al empleo. Demuestra que, si bien más mujeres estudian después de la secundaria, aún enfrentan dificultades para aplicar sus habilidades en el ámbito laboral”, indica la publicación.

El informe “Avances y desafíos de República Dominicana en la implementación de la Plataforma de Acción de Beijing”, elaborado por el Centro de Estudios de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec) y publicado en el 2025, advierte que las mujeres dominicanas continúan enfrentando importantes barreras para acceder a recursos económicos y oportunidades laborales formales.

Según el documento, "estas limitaciones estructurales impactan directamente en la autonomía económica femenina y en las condiciones de vida de miles de hogares encabezados por ellas".

Uno de los principales obstáculos identificados es el acceso al crédito. De acuerdo con datos de la Superintendencia de Bancos citados en el informe, apenas un 25.3 % de las mujeres dentro de la población económicamente activa tiene acceso a financiamiento, lo que equivale a aproximadamente una de cada cuatro. Esta situación limita las posibilidades de emprendimiento, inversión y crecimiento económico de las mujeres en el país.

El estudio también señala que la brecha de ahorro entre hombres y mujeres se ha ampliado de manera significativa en los últimos años. Entre 2019 y 2024, la diferencia en los balances de ahorro por género se multiplicó por 2.6 a favor de los hombres. Esta desigualdad refleja una menor capacidad de acumulación de recursos financieros por parte de las mujeres y evidencia las dificultades estructurales que enfrentan para consolidar estabilidad económica.

Entre las razones que explican esta brecha, el informe destaca la falta de garantías financieras, los procesos de exclusión dentro del sistema bancario y la persistente desconfianza de algunas instituciones crediticias hacia las mujeres. Estas barreras se vuelven aún más pronunciadas en zonas rurales, donde las oportunidades de acceso al sistema financiero formal son más limitadas.

A estas dificultades se suma el alto nivel de empleo informal femenino. El documento indica que el 49.4 % de las mujeres trabaja en ocupaciones informales, como ventas ambulantes, trabajo doméstico o agricultura de subsistencia. En 2024, al menos 1,031,842 mujeres se encontraban en este tipo de empleos, caracterizados por la ausencia de seguridad social, beneficios laborales y estabilidad económica.

El informe también advierte que, aunque existen programas de asistencia social como Supérate (que incluye otros componentes sociales) estos no siempre alcanzan a las mujeres que viven en contextos de mayor exclusión, particularmente en zonas rurales y comunidades marginadas.

Sin embargo, el estudio subraya que el problema va más allá de la cobertura de estos programas y apunta a la estructura del mercado laboral dominicano, donde persisten brechas salariales entre hombres y mujeres, altos niveles de informalidad y una tasa de desempleo femenino considerablemente mayor que la masculina.

A finales del año 2025, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) reveló que República Dominicana registró 89 víctimas de feminicidio en 2024, lo que representa una tasa de 1.5 por cada 100,000 mujeres, un aumento respecto a los 69 casos reportados en 2023.

El estudio también destaca los riesgos persistentes para las niñas dominicanas, señalando que el 31.5 % de las mujeres de 20 a 24 años estaban casadas o en unión antes de los 18 años, y el 9.4 % antes de los 15 años.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), citados en el informe, el 28,5 % de las mujeres dominicanas de entre 15 y 49 años han sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja a lo largo de su vida, y el 22,8 % en el último año.

La representante interina de Unicef en el país, Anyoli Sanabria, enfatizó que cada feminicidio devasta la vida de los niños y viola su derecho a crecer en entornos seguros.

Sanabria señaló que Unicef está trabajando con las autoridades y las organizaciones comunitarias para fortalecer los sistemas de prevención, detección y respuesta, incluyendo la capacitación de familias y educadores, la ampliación de las vías de atención y la promoción de reformas legales para proteger a la niñez y la adolescencia.

Instó al gobierno a eliminar la excepción restante del Código Penal que permite el castigo físico en el hogar, afirmando que este tipo de violencia suele preceder a los feminicidios.

En el plano global, el país ha mostrado avances moderados en igualdad de género. En 2025, República Dominicana alcanzó una puntuación de 0.73 en el Índice Global de Brecha de Género y se ubicó en el puesto 61 de 148 países evaluados.