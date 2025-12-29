Están estables mujer e hijos heridos por ex

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Continuaban en condiciones estables cuatro personas que resultaron heridas en un hecho de violencia intrafamiliar, ocurrido en Baní, provincia Peravia, el pasado 24 de este mes.

Los heridos son la señora Escarlen Melo atacada por su su expareja Amador Féliz, quien también hirió dos niños de ella e intentó suicidarse.

Melo se encuentra en el hospital Nuestra Señora de Regla y Féliz en el hospital Juan Pablo Pina de San Cristóbal. En tanto los dos niños de 7 y 9 años en centros privados.

El hecho ocurrido en la residencia de Escarlen, en el barrio El Millón, donde residentes trataron de impedir que el agresor fuera llevado a un centro de salud, lo que se logró con la intervención de varios agentes policiales.

Los niños no son hijos de Féliz, quien supuestamente es miembro de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD). Varios hechos de violencia se han reportado que han cobrado víctimas en este fin de año, llevando luto en esta época de festejos.