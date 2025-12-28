Hombre mata a su pareja y luego se quita la vida en Hato Mayor

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Un hombre le quitó la vida a su pareja y luego se suicidó la mañana de este domingo 28 de diciembre en el sector La Colonia, del municipio El Valle, en la provincia Hayo Mayor.

La víctima fue identificada Sheryl Javier Valera, de 24 años, quien pereció luego de que el homicida-suicida, Franklin De León, de 42 años, le disparara varias veces con un arma de fuego, según reportes de varios medios de esa demarcación agrícola.

Hasta el momento se desconoce las razones que movieron a De León a cometer el lamentable hecho.

El lugar de la tragedia se presentaron miembros de la Policía Nacional y del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para iniciar las investigaciones.

El agresor falleció mientras recibía atenciones médicas en el hospital municipal de El Valle, tras ocasionarse una herida con arma de fuego.

El hecho fue reportado a las 11:05 de la mañana, acudiendo de inmediato al lugar miembros de la Sección de Investigación de la Policía Nacional en El Valle, quienes iniciaron las pesquisas correspondientes, en coordinación con el Ministerio Público.

La Policía Nacional informó que oportunamente se ofrecerán mayores detalles, conforme avance el proceso investigativo.