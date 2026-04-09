Cómo agendar tu cita digital para la nueva cédula en la JCE

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La Junta Central Electoral (JCE) ha implementado un sistema digital para facilitar el proceso de solicitud de la nueva Cédula de Identidad y Electoral. Este documento, fabricado en policarbonato con nueve capas fusionadas y más de 100 elementos de seguridad, es obligatorio para ciudadanos dominicanos mayores de edad y residentes legales extranjeros.

Pasos para agendar una cita

Acceso al portal oficial Ingrese a la página web de la JCE: citas.jce.gob.do.

Registro de datos personales

Complete el formulario con su número de cédula actual, nombre completo, fecha de nacimiento y datos de contacto.

Selección del servicioElija la opción correspondiente: renovación de cédula, primera vez, cédula para menores, militares, policías o extranjeros residentes.

Elección del centro de cedulaciónSeleccione el centro más cercano a su residencia o lugar de trabajo. El sistema mostrará las fechas y horarios disponibles.

El sistema permite elegir centro, fecha y hora, generando un comprobante digital que agiliza el proceso y garantiza mayor organización y accesibilidad.

Confirmación de la cita

Revise la información ingresada y confirme la cita. Recibirá un comprobante digital con el día, hora y centro asignado.

Documentos requeridos

Cédula anterior (en caso de renovación).

Acta de nacimiento original y legalizada (para primera vez).

Documentos migratorios vigentes (para extranjeros residentes).

Carné institucional (para militares y policías).

Recomendaciones

Llegar al centro de cedulación con al menos 15 minutos de antelación.

Verificar previamente la documentación requerida para evitar retrasos.

En caso de personas con discapacidad, solicitar asistencia en el centro de cedulación, donde habrá personal especializado y facilidades de accesibilidad.

Impacto del proyecto

La JCE proyecta emitir 9.4 millones de nuevas cédulas en todo el país y en el exterior, garantizando mayor seguridad, durabilidad y accesibilidad. Este proceso forma parte de la modernización tecnológica de la identidad nacional y busca reducir el fraude, mejorar la protección de datos y facilitar trámites administrativos y electorales.