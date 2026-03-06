¿Cómo estará el clima este fin de semana en República Dominicana?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Una vaguada fortalecida se establecerá en República Dominicana durante los próximos cinco días, aumentando el potencial de precipitaciones entre moderadas y fuertes: desde esta tarde incrementarán las posibilidades de inundaciones urbanas y repentinas en gran parte del país.

Así lo dio a conocer el analista meteorológico Jean Suriel.

“Hoy viernes tendremos la combinación de los vientos húmedos procedentes desde el Atlántico y la cercanía de una vaguada: las lluvias se concentrarán esta tarde en el sur, sureste, este, noreste, Cordillera Central y norte; con algunos chubascos en el noroeste”, dijo.

Mientras, que para el sábado serán mayores las precipitaciones debido a que la vaguada se activará con la humedad marina y las temperaturas cálidas en el Mar Caribe: en la mañana podrían ocurrir algunos aguaceros en el este, noreste, norte y Cordillera Central; pero en la tarde, las lluvias podrían tornarse intensas, generando inundaciones repentinas en gran parte de RD.

Inundaciones

“Para el domingo se espera la continuación de las lluvias a partir del mediodía debido a la influencia de la vaguada y abundante humedad: también en la tarde podrían ocurrir algunas inundaciones repentinas, además de crecidas de ríos y cañadas”, señaló.

Suriel indicó además que el lunes amanecerá parcialmente nublado en el territorio dominicano y en la tarde volverán las lluvias moderadas por los efectos de la vaguada.

“No es usual que en marzo se registren lluvias importantes con inundaciones en RD debido a que, junto a febrero, se caracterizan por ser los meses más secos: nos encontramos bajo los efectos de una anomalía térmica y lluviosa por la parte final del fenómeno de La Niña”, concluyó.