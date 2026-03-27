¿Cuándo estará suspendido el Teleférico Línea 1 de Santo Domingo por mantenimiento?

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La Metropolitana de Transporte (MT) informó este viernes que el Teleférico Línea 1 de Santo Domingo permanecerá fuera de servicio entre el 27 de marzo y el 5 de abril de 2026, debido a labores de mantenimiento anual programado en el sistema.

Durante este período, se habilitará una ruta alterna de la OMSA para garantizar la movilidad de los usuarios y reducir el impacto en la demanda de transporte público en la capital.

La entidad explicó que estas labores forman parte del plan de mantenimiento preventivo que busca asegurar la seguridad y eficiencia del teleférico, uno de los sistemas de transporte masivo más utilizados en Santo Domingo.

La entidad explicó que estas labores forman parte del plan de mantenimiento preventivo

El servicio se reanudará el 6 de abril en su horario regular, según precisó la MT en el aviso oficial.

La suspensión temporal ha generado inquietud entre los pasajeros habituales, aunque las autoridades insisten en que se trata de una medida necesaria para preservar la calidad del servicio y evitar fallas mayores en el futuro.