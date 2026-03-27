Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La Semana Santa, tradicionalmente un tiempo de reflexión y convivencia familiar, llega este año marcada por la incertidumbre económica.

El aumento de los precios de los alimentos y combustibles, provocado en gran medida por el conflicto en Irán, ha golpeado directamente el presupuesto de los hogares dominicanos.

Parada de autobúsEliezer Tapia

El cierre parcial del estrecho de Ormuz y la retención de fertilizantes en países del Golfo han disparado los costos del petróleo y de la producción agrícola, generando un efecto dominó que se siente en la canasta básica nacional. El barril de crudo supera los cien dólares y el transporte de mercancías se encarece, lo que repercute en productos esenciales como arroz, pollo, huevos y aceite.

¿Cuánto gasta una familia dominicana en Semana Santa?

Presupuesto en Semana Santa

Durante un recorrido realizado por Hoy Digital, ciudadanos compartieron cómo enfrentan los gastos de estos días. Antonio Rosario, comerciante, asegura que pese a las dificultades busca salir con su familia:

Rubén Acosta, motorista, explica que su presupuesto es mucho más limitado: “Un pescadito y todo eso… como algunos ochocientos pesos. Se me van en unos traguitos ahí con la familia”.

AngelyLency Alcántara

En contraste, Luisa Mora, vendedora de celulares, opta por la prudencia: “No, no, yo no aguanto nada de eso. Que se acuerden la gente tranquila en su casa, que así no pasa nada”.

Se siente crisis por conflicto en Irán

El presidente Luis Abinader ha reconocido que “habrá sacrificios inevitables” y ha dispuesto subsidios históricos para contener el impacto.

El precio del GLP se mantiene congelado y algunos combustibles reciben subsidios de más de cien pesos por galón. Sin embargo, las medidas no logran frenar del todo la inflación que golpea a los hogares.

Luis Abinader, presidente de la República DominicanaFuente externa

La Semana Santa 2026 se vive bajo la sombra de una crisis global que encarece los alimentos y limita el disfrute familiar.