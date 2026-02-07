Fuerzas Armadas y Comisión honran

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

La Comisión Permanente de Efemérides Patrias (CPEP) y el ministerio de Defensa organizaron un acto en el parque Independencia en el contexto del Mes de la Patria.

La actividad incluyó una marcha militar que recorrió el perímetro. Representantes de los cuerpos castrenses acompañaron a sus tropas en la jornada en recordación a los patricios.

El presidente del organismo que conmemora las fechas patrióticas, Juan Pablo Uribe, alertó que no basta con la construcción del muro físico en la frontera para resguardar la soberanía, si los valores patrios no están inculcados en la mente de los dominicanos, sobre todo, de los jóvenes y adolescentes.

Expresó que durante el acto quedaron de relieve los valores de la Patria por parte de las Fuerzas Armadas, cuyas armas están al servicio. Allí estuvo el ministro de Defensa teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre.

Uribe destacó la concreción de aplicación y desarrollo de los temas patrios, y puso como ejemplo la reintroducción de la materia de Moral, Cívica y Educación Ciudadana en las aulas.

“Ese es un paso fundamental, porque los valores familiares y comunitarios están radicalmente ligados a los valores patrios. No se pueden concebir los valores patrios al margen de la familia, de la comunidad ni de los intereses sociales que se forjan en la colectividad”, expuso.

Resaltó la construcción de la verja en la frontera, que definió como un hito en la historia, ya que desde 1929 no habían emprendido una obra de esa magnitud a favor de la integridad territorial.