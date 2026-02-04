Esto es lo que se sabe sobre Manolín Vargas D’ Olón y la supuesta red que dirigía desde RD

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Las autoridades estadounidenses informaron sobre el desmantelamiento de una red internacional dedicada al tráfico de drogas y armas, presuntamente dirigida desde la República Dominicana, lo que confirma el creciente alcance de organizaciones criminales extranjeras en el noreste de Estados Unidos.

De acuerdo con la Administración de Control de Drogas (DEA), la estructura operaba a través de intermediarios ubicados en Connecticut, Nueva York y Nueva Jersey, quienes recibían instrucciones directas desde territorio dominicano. Las autoridades ya presentaron cargos federales que conllevan severas condenas de prisión.

Un informe divulgado el martes por la DEA detalla que el dominicano Manolin Vargas D’Olon, alias “Robelin”, de 30 años, continuó liderando la supuesta red criminal incluso después de ser arrestado en mayo de 2025 por cargos estatales en Connecticut.

Durante el análisis forense de uno de sus teléfonos móviles, los investigadores hallaron material de pornografía infantil, lo que derivó en una acusación adicional presentada por un gran jurado de New Haven el 9 de diciembre. Este cargo podría acarrear hasta 20 años de cárcel en caso de una condena.

La investigación, encabezada por la DEA y el fiscal federal de Connecticut, David X. Sullivan, incluyó más de 30 compras controladas, que permitieron incautar más de un kilogramo de fentanilo, más de 200 gramos de metanfetamina y 17 armas de fuego.

Las autoridades también alertaron que parte del fentanilo decomisado estaba mezclado con bromazolam, una benzodiazepina sintética que no figuraba como sustancia controlada en ese momento y cuya presencia en drogas ilícitas ha incrementado el riesgo de sobredosis mortales.

Entre los seis arrestados figuran los dominicanos Manolin Vargas D’Olon, Álvaro Pérez (40) y Anderson Amador Nova (35), residentes en Waterbury, Connecticut; Giovanni Benoit (41), de Nueva York; Ángel Vásquez, alias “Bebo” (36), de Hamden; y Andy Martínez (46), de Paterson, Nueva Jersey.

En un comunicado, la DEA afirmó que un ciudadano dominicano residente en la República Dominicana coordinaba la distribución de narcóticos y armas de fuego en varios estados, utilizando una red de redistribuidores locales.

Documentos judiciales citados en la investigación señalan que Vargas D’Olon no solo manejaba la logística del narcotráfico, sino que también tenía la capacidad de ordenar actos violentos dentro de Estados Unidos, lo que evidencia el nivel de control y alcance de la organización.

Las acusaciones incluyen conspiración para distribuir fentanilo y metanfetamina, así como delitos relacionados con el tráfico y posesión ilegal de armas. Vargas D’Olon enfrenta una pena mínima obligatoria de 10 años y podría recibir cadena perpetua, mientras que Benoit, Pérez y Amador Nova se exponen a condenas de entre cinco y 40 años. Vásquez podría enfrentar hasta 20 años de prisión.

Varios de los acusados también enfrentan cargos específicos por conspiración para el tráfico de armas. Vargas D’Olon, Pérez y Amador Nova permanecen detenidos de forma provisional, mientras que Benoit y Martínez fueron liberados bajo fianza con arresto domiciliario.

Además, Vargas D’Olon fue acusado de posesión ilegal de un arma de fuego debido a su estatus migratorio; Vásquez, por portar un arma siendo un delincuente convicto; y ambos, junto a Benoit, por la transferencia ilegal de armas, cargos que podrían conllevar hasta 15 años de prisión por cada violación.