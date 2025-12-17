Estudiantes presentan solución a humo vertedero

Publicado por RAFAEL SANTOS Creado: Actualizado:

El problema que enfrentan los residentes de este municipio y zonas aledañas, con la contaminación ambiental como consecuencia de la humareda que expide la basura en el vertedero de aquí, pudiera tener solución con el diseño de un robot clasificador de desechos en una planta purificadora que han creado estudiantes dentro de la “Cuarta Feria Científica María Teresa Mirabal”.

Los inventores son cinco alumnos desde primero a tercero bachillerato y con edades que oscilan entre los 12 y 14 años,

De acuerdo con Franyeli Reyes, Jean Marcos Durán, Amaya Franyelis, Arielis Encarnación y Anny Hernández, del liceo Jaime Molina Mota, el problema de la contaminación ambiental de Villa Tapia es alarmante.

Es por ello que diseñaron el prototipo de robot para llamar la atención de las autoridades medioambientales, para que visiten la ciudad y le pongan fin al problema del vertedero a cielo abierto.

Expresan que cada mañana hay gruesas capas de neblinas, y es una constante amenaza a la salud, en donde desde ya ocurren enfermedades respiratorias, sobre todo en niños y ancianos.

“Lo que buscamos con este prototipo, es que junto a técnicos dispuestos para tales fines, sea lo que nosotros hemos diseñado, un robot reciclador de basura, que funciona con un banco de paneles solares y a la vez con tres tipos de envases; son verde, azul y amarillo, el verde reciclará todo lo que signifique vidrio, el azul papel y cartones, el amarillo los plásticos”, dijo Reyes de 12 años.

De su lado, Durán de 13, expresó que la quema de basura genera humo tóxico que afecta la salud y el medioambiente.

Amaya expresó que la quema sin control de basura, la mezcla de residuos orgánicos y tóxicos y la falta de clasificación en los hogares, tiene un impacto negativo en el municipio y zonas aledañas, ya que el humo al liberar estos gases como dióxido de carbono y metano intensifica el efecto invernadero.

Arielis Encarnación y Anny Hernández expresaron, que para el diseño de este robot clasificador hicieron primero una investigación con visita el vertedero, encuesta a la comunidad y observaron la recolección de los desechos.