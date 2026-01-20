¿Cómo estuvo la vigilia por la salud de la Fuerza del Pueblo por caso Senasa?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El partido Fuerza del Pueblo (FP) informó que continúa ampliando las protestas ciudadanas en distintos puntos del país en solidaridad con las personas afectadas por el robo criminal en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), al considerar que este caso ha tenido un impacto directo en el derecho a la salud de la población.

Como parte de esta jornada de movilización, la organización política realizó este lunes 19 de enero una concurrida vigilia por la salud y contra la impunidad en la Circunscripción 1 de Santo Domingo Este.

La actividad tuvo lugar en el parque Juan Pablo Duarte, ubicado en la avenida Venezuela frente a la escuela Panamá en el sector ensanche Ozama y contó con un encendido de velas en señal de solidaridad con las miles de personas que, según denunciaron, han resultado afectadas por las irregularidades atribuidas al caso Senasa.

Durante el encuentro ciudadano, los organizadores ofrecieron informaciones que calificaron de alta prioridad para la población, al entender que el caso ha generado consecuencias negativas en el acceso y la calidad de los servicios de salud, afectando especialmente a los sectores más vulnerables del país.

La vigilia, que inició alrededor de las 7:00 de la noche, estuvo marcada por expresiones de inconformidad de los participantes, quienes denunciaron falta de transparencia en el manejo del caso por parte del Gobierno, así como lentitud y trato discriminatorio en los procesos judiciales relacionados con las presuntas irregularidades en Senasa.

Asimismo, se escucharon reclamos en torno a que no todos los presuntos responsables estarían siendo investigados y que determinados sectores empresariales y funcionarios vinculados al partido de Gobierno, el Partido Revolucionario Moderno (PRM), no estarían siendo debidamente procesados.

Los participantes advirtieron que el presunto robo multimillonario en Senasa no debe quedar impune, tomando en cuenta el perjuicio causado a la salud pública y el impacto directo sobre las familias de menores recursos.

También manifestaron temor de que el caso sea manejado de manera selectiva para evitar sanciones contra algunos de los involucrados.

La vigilia realizada en el parque Juan Pablo Duarte forma parte de una serie de protestas y movilizaciones que Fuerza del Pueblo ha venido desarrollando en el Gran Santo Domingo y otras localidades del país, en reclamo de que se establezcan responsabilidades y se imponga un castigo ejemplar a todos los implicados en el caso Senasa.