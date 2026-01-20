Hazim y los otros imputados tratarán hoy de ser liberados

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

El exdirector del SeNaSa, Santiago Hazim, y los demás imputados en la Operación Cobra, tratarán hoy obtener su libertad condicionada, en la Corte de Apelación del Distrito Nacional, adonde recurrieron la medida de coerción que los mantiene prisioneros desde el 14 de diciembre pasado.

El conocimiento de la solicitud de variación de dicha medida está pautado para las 9:00 de la mañana, en la segunda sala de la Corte que funciona en el edificio del Tribunal de Tierras, sito en la esquina que forman las avenidas Jiménez Moya esquina avenida Independencia de esta capital.

Hazim, Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Ala SPeakler Mateo y Ada Ledesma, buscan que que la prisión preventiva que por 18 meses le impuso el juez de Atención Permanente Rigoberto Sena, le sea variada por arresto domiciliario al igual que se hizo con los también imputados Eduardo Read Estrella, Heidi Pineda y Cinti Acosta Sención, por haber colaborado con el Ministerio Público.

El doctor Hazim y los demás imputados varones que lo acompañan se encentran recluidos en la penitenciaría Las Parras, en las llamadas celdas de Reflexión.

Mientras que Cinti fue enviada al centro de corrección y rehabilitación de Najayo, en San Cristóbal.