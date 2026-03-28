Mejora en lineas
ETED realizará mantenimiento eléctrico; será afectado suministro eléctrico de estas empresas
Estos trabajos no implican interrupciones en comunidades residenciales
La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informa que, este domingo 29 de marzo, dará apertura a la línea de transmisión 69 kV Metropolitano – Listín Diario, con el objetivo de facilitar trabajos técnicos en la subestación eléctrica Haché, en horario de 9:00 a.m. a 10:00 a.m.
Durante este período, se verá afectado el suministro eléctrico en las empresas CODETEL JFK, Banco Popular y Listín Diario. Estos trabajos no implican interrupciones en comunidades residenciales.
Estas labores son fundamentales para fortalecer la calidad, estabilidad y seguridad del servicio eléctrico nacional, como parte del compromiso de ETED con la transición energética y digital de la República Dominicana, mediante el desarrollo de infraestructuras modernas de energía y datos al servicio del país.