ETED realizará mantenimiento eléctrico; será afectado suministro eléctrico de estas empresas

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La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informa que, este domingo 29 de marzo, dará apertura a la línea de transmisión 69 kV Metropolitano – Listín Diario, con el objetivo de facilitar trabajos técnicos en la subestación eléctrica Haché, en horario de 9:00 a.m. a 10:00 a.m.

Durante este período, se verá afectado el suministro eléctrico en las empresas CODETEL JFK, Banco Popular y Listín Diario. Estos trabajos no implican interrupciones en comunidades residenciales.

Estas labores son fundamentales para fortalecer la calidad, estabilidad y seguridad del servicio eléctrico nacional, como parte del compromiso de ETED con la transición energética y digital de la República Dominicana, mediante el desarrollo de infraestructuras modernas de energía y datos al servicio del país.