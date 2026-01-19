Infraestructura digital
ETED y 9-1-1 fortalecen coordinación para mejorar respuestas ante emergencias
Este acercamiento reafirma la importancia de la coordinación interinstitucional como eje del desarrollo.
El administrador general de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), Alfonso Rodríguez Tejada, sostuvo un encuentro de coordinación institucional con el director ejecutivo del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, el coronel piloto Randolfo Rijo Gómez (ERD), con el objetivo de fortalecer la articulación técnica y operativa entre ambas entidades, en coherencia con una visión de Estado orientada al desarrollo, la innovación y el fortalecimiento de la seguridad nacional.
Durante la visita se abordaron temas estratégicos vinculados al desarrollo de la infraestructura digital, la conectividad de sistemas críticos y la interoperabilidad tecnológica, destacando el rol de la ETED como habilitador y facilitador de servicios esenciales del Estado. La infraestructura de transmisión eléctrica y de fibra óptica de la empresa constituye un soporte clave para la operación continua, segura y eficiente del Sistema 9-1-1 a nivel nacional, actuando además como canalizador de capacidades tecnológicas que fortalecen la respuesta ante emergencias.
Como parte de la agenda, la delegación realizó un recorrido por las instalaciones del Sistema 9-1-1, donde se conocieron sus procesos operativos y capacidades tecnológicas, en coherencia con una visión institucional orientada a la innovación, la transformación digital y el fortalecimiento de la seguridad nacional, elementos fundamentales para garantizar una atención oportuna y eficaz ante situaciones de emergencia.
En la reunión participaron Omar Méndez, director de la Unidad de Fibra Óptica de la ETED; Martín Santana, director de Tecnología del Sistema 9-1-1; y Hafet Guerrero, director de Tecnología y Telecomunicaciones de la ETED.
Este acercamiento reafirma la importancia de la coordinación interinstitucional como eje del desarrollo, consolidando una visión de país en la que la infraestructura energética y digital se articula como soporte estratégico para la protección de la vida, la seguridad ciudadana y la continuidad de los servicios públicos esenciales.