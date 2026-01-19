ETED y 9-1-1 fortalecen coordinación para mejorar respuestas ante emergencias

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El administrador general de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), Alfonso Rodríguez Tejada, sostuvo un encuentro de coordinación institucional con el director ejecutivo del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, el coronel piloto Randolfo Rijo Gómez (ERD), con el objetivo de fortalecer la articulación técnica y operativa entre ambas entidades, en coherencia con una visión de Estado orientada al desarrollo, la innovación y el fortalecimiento de la seguridad nacional.

Durante la visita se abordaron temas estratégicos vinculados al desarrollo de la infraestructura digital, la conectividad de sistemas críticos y la interoperabilidad tecnológica, destacando el rol de la ETED como habilitador y facilitador de servicios esenciales del Estado. La infraestructura de transmisión eléctrica y de fibra óptica de la empresa constituye un soporte clave para la operación continua, segura y eficiente del Sistema 9-1-1 a nivel nacional, actuando además como canalizador de capacidades tecnológicas que fortalecen la respuesta ante emergencias.

Como parte de la agenda, la delegación realizó un recorrido por las instalaciones del Sistema 9-1-1, donde se conocieron sus procesos operativos y capacidades tecnológicas, en coherencia con una visión institucional orientada a la innovación, la transformación digital y el fortalecimiento de la seguridad nacional, elementos fundamentales para garantizar una atención oportuna y eficaz ante situaciones de emergencia.

En la reunión participaron Omar Méndez, director de la Unidad de Fibra Óptica de la ETED; Martín Santana, director de Tecnología del Sistema 9-1-1; y Hafet Guerrero, director de Tecnología y Telecomunicaciones de la ETED.

Este acercamiento reafirma la importancia de la coordinación interinstitucional como eje del desarrollo, consolidando una visión de país en la que la infraestructura energética y digital se articula como soporte estratégico para la protección de la vida, la seguridad ciudadana y la continuidad de los servicios públicos esenciales.