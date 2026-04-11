EU valida fallo obliga RD pagar US$44 MM

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

Un tribunal federal de Estados Unidos confirmó un laudo arbitral que obliga al Gobierno dominicana a pagar US$44 millones al empresario multimillonario jamaicano-canadiense Michael Lee-Chin, en una batalla legal que se ha extendido casi una década, derivada por la terminación de un contrato para operar un vertedero.

En un memorando emitido el martes 31 de marzo, señala una nota publica an en El Nacional, la jueza de distrito Colleen Kollar-Kotelly adoptó en su totalidad la recomendación de un magistrado, desestimando los intentos del Gobierno dominicano de anular la decisión del tribunal internacional y otorgándole la razón al inversionista.

La disputa inició en el 2007, cuando el municipio Santo Domingo Norte suscribió un contrato con la empresa local Lajun Corp. SRL para gestionar el vertedero Duquesa.

En 2013, Lee-Chin, presidente y CEO de Portland Holdings Inc, que opera como una firma de gestión de inversiones, habría adquirido de forma indirecta el 90 % de Lajun y la porción del terreno donde está el relleno sanitario, a través de dos de sus empresas.

En 2017 el Gobierno alegó incumplimientos administrativos y daños ambientales y rescindió el contrato de Lajun, y tomó el control de las instalaciones.