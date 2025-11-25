Seguimiento médico
Cómo evoluciona el estado de salud de monseñor Rafael Leonidas Felipe Núñez
La Iglesia invitó al pueblo de Dios a continuar unidos en oración
La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) informó que monseñor Rafael Leonidas Felipe Núñez, obispo emérito de Barahona, permanece hospitalizado en una clínica de la ciudad de Santiago, donde recibe atención médica especializada.
Indicó que, aunque Felipe Núñez presenta un estado de salud delicado, este martes comenzó a “reaccionar a los estímulos, realiza algunos movimientos y respira de manera espontánea”.
“Su estado continúa siendo delicado y requiere cuidados permanentes por parte del equipo profesional que monitorea su evolución”, comunicó CED mediante un comunicado de prensa.
La Iglesia invitó al pueblo de Dios a continuar unidos en oración por Mons. Felipe Núñez, con fe y esperanza.