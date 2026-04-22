Seis hoteles y un turoperador reciben certificación Qualitur

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

Bávaro, La Altagracia. Seis hoteles y un turoperador recibieron la certificación Qualitur, que reconoce su compromiso con la excelencia, la mejora continua y el cumplimiento de los estándares en los servicios turísticos de la República Dominicana.

La entrega de las placas se realizó en el marco de la feria Dominican Annual Tourism Exchange (DATE), organizada por la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) en esta ciudad.

Los establecimientos certificados fueron Dreams Macao Beach Punta Cana, Lopesan Costa Bávaro, JOIA Bávaro by Iberostar, Dreams La Romana Resort & Spa, Secrets La Romana Resort & Spa, Iberostar Selection Hacienda Dominicus y el turoperador Turinter.

El reconocimiento es otorgado por el Ministerio de Turismo a través del Viceministerio de Calidad de los Servicios Turísticos. Su titular, Roberto Henríquez, indicó que la certificación reafirma el esfuerzo de las empresas por elevar la competitividad del destino, garantizar experiencias de alto nivel a los visitantes y fortalecer la imagen del país como referente de excelencia.

Afirmó que estos programas responden a una estrategia de trabajo sostenido para elevar los niveles de excelencia en la oferta turística del país. Señaló que, aunque la implementación de estándares puede resultar exigente, su aplicación permite mejorar la experiencia del visitante y fortalecer la competitividad del destino.

Indicó que las certificaciones son el resultado de procesos de evaluación y acompañamiento a las empresas, en los que se promueven buenas prácticas, sostenibilidad y satisfacción del cliente.

Henríquez señaló que la implementación del sistema Qualitur representa un paso hacia la consolidación de una cultura de calidad en el sector, con énfasis en buenas prácticas, sostenibilidad y satisfacción del cliente.