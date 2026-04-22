Politécnico Loyola inaugura Ingenium 2026 con más de 100 proyectos de innovación estudiantil

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San Cristóbal.– El Instituto Politécnico Loyola dejó inaugurada este 22 de abril la vigésimo quinta edición de la Feria Técnica de Creatividad e Innovación Ingenium 2026, que reúne 123 proyectos y estará abierta al público hasta el sábado 25 de abril en el Auditorio Mayor de la institución.

Bajo el lema “Marea STEAM: innovación para un planeta azul”, la feria presenta iniciativas desarrolladas por estudiantes de los niveles primario, secundario y superior, enfocadas en la solución de problemáticas ambientales, especialmente relacionadas con la protección de los océanos y el cambio climático. Además, la muestra incluye proyectos de otras instituciones educativas del país.

En su edición número 25, Ingenium marca un cuarto de siglo como espacio de innovación educativa, evolucionando de una muestra técnica a una plataforma que articula formación académica y soluciones a desafíos reales del entorno.

Durante el acto inaugural, el rector del IPL, P. José Victoriano, S.J., destacó el papel de la educación técnica en el desarrollo del país: “Este es el momento de la educación técnica en la República Dominicana, y Loyola no solo acompaña ese momento: lo lidera”.

El rector cerró con un llamado sobre el impacto de la formación técnica en el país:

“Que esta feria inspire. Que abra puertas. Que fortalezca alianzas entre la educación, el sector productivo y el Gobierno. Y que nos recuerde a todos que el desarrollo de la República Dominicana pasa, necesariamente, por la formación integral de su talento técnico”.

Durante el acto también se compartió un mensaje del sacerdote jesuita Roberto Jaramillo: “La innovación más grande no es la que gana premios, sino la que transforma vidas”.

La conferencia magistral estuvo a cargo de la bióloga marina Andrea Valcárcel Abud, quien abordó el papel de la innovación científica en la protección de los ecosistemas marinos.

En representación del estudiantado, Mery Ellen González Rivera afirmó:

“Hoy no solo venimos a presentar proyectos; venimos a compartir nuestro aprendizaje, nuestro esfuerzo y nuestra visión de un futuro mejor”.

Ingenium, que se celebra desde el año 2000, alcanza en 2026 sus 25 años como plataforma de innovación educativa, integrando ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas (STEAM) para el desarrollo de soluciones a problemáticas del entorno.