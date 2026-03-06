Exjefe de la DEA en RD enfrenta hoy audiencia en tribunal por caso Visa

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Un tribunal federal tiene previsto conocer este viernes la audiencia preliminar contra Melitón Cordero, exjefe de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en la República Dominicana, acusado de liderar un esquema de sobornos para agilizar la emisión de visas estadounidenses.

Según informaciones obtenidas, la audiencia —que se celebrará en el Tribunal del Distrito de Columbia, en Washington D. C.— está pautada para la 1:00 de la tarde (hora de Estados Unidos) y será presidida por el juez magistrado Matthew J. Sharbaugh. El exfuncionario permanece en "libertad bajo palabra".

Acuasación

Los fiscales sostienen que Cordero se aprovechó de su cargo en la embajada de Estados Unidos para facilitar solicitudes de visa, al presentar a los solicitantes como supuestas fuentes valiosas de las fuerzas del orden, aun cuando —según la acusación— nunca los había conocido.

En total, el veterano agente presentó o aprobó casi 120 remisiones de visa durante su destino, una cifra extraordinariamente alta, según dijeron funcionarios consulares a los investigadores.

El arresto de Cordero en Washington como parte de la investigación en curso, llevó al gobierno de Trump a cerrar de forma repentina la oficina de la DEA en la nación caribeña por lo que calificó como una “repugnante y vergonzosa violación de la confianza pública”.

La DEA no ha comentado las acusaciones específicas, pero ha indicado que está cooperando con los investigadores. Después de que The Associated Press diera a conocer la noticia del arresto de Cordero la semana pasada, el administrador de la DEA, Terry Cole, envió un mensaje para tranquilizar al personal de la agencia, al señalar que el cierre sería temporal y que protegería la reputación de la institución, cuya inmensa mayoría de agentes sirve con honor todos los días.

“No se tolerará el uso indebido de un cargo público para beneficio personal”, escribió Cole en el mensaje, cuya copia obtuvo la AP. "La conducta que pone en duda nuestra integridad socava la confianza que hace posible nuestra misión. Actuaremos con determinación para proteger esa confianza".

Jeanine Pirro, fiscal federal del Distrito de Columbia, difundió un video el viernes en el que acusó a Cordero de socavar la agenda migratoria de la Casa Blanca y sugirió que algunas de las personas a las que ayudado quizás ni siquiera habrían sido elegibles para entrar a Estados Unidos.

“Cuando traicionas a nuestro país, y cuando lo haces con una placa, debes recordar que vamos a encontrarte y no creas que, por estar fuera del territorio continental de Estados Unidos, no vamos a saber lo que estás haciendo”, afirmó Pirro.

Las llamadas a Cordero no obtuvieron respuesta, al igual que un correo electrónico enviado a un abogado defensor público que lo representó en su comparación inicial la semana pasada. Quedó en libertad bajo palabra y tiene previsto presentarse nuevamente ante el tribunal el 6 de marzo.