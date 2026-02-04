Experto exhorta RD digitalizar el Estado

Publicado por Llennis Jiménez Creado: Actualizado:

El doctor Arvo Ott, director de e-Governance Academy y del Centro de Competencia y Aquitectura Digital, afirmó que la digitalización de los servicios públicos garantiza derechos ciudadanos y Estonia, su país, se hizo exitosa al pasar de un Estado tradicional a un Estado digital, seguro y transparente.

Recomienda ordenar el Estado por medio de lo digital, para automatizar la ineficiencia y cerrar los tiempos de las desigualdad entre los ciudadanos.

Declaró que la experiencia de cómo Estonia transitó de un Estado tradicional a uno digital centrado en el ciudadano. Un recorrido que ofrece referencias clave para reflexionar sobre institucionalidad, confianza y garantía de derechos en la era digital.

Ott describió la experiencia de Estonia, país de Europa del Norte, exmiembro de la Unión Soviética y que con una población que ronda 1,372 millones de habitantes, es considerado el país más digitalizado en el mundo, gracias a e-Estonia, la iniciativa del Gobierno para eficientizar las interacciones de los ciudadanos con el Estado.

Ott, exjefe del Departamento de Sistemas de Información del Estado de Estonia, de la Oficina de Gobierno Electrónico en el Ministerio de Asuntos Económicos y Comunicaciones por más de 12 años y responsable de la planificación e implementación de la Estrategia de Sociedad de la Información y Gobierno Electrónico de Estonia, presentó la conferencia magistral en el foro sobre “la Semana de los Derechos, el Estado Eficiente y la Transformación Institucional”, que celebra el Defensor del Pueblo de República Dominicana”.

Arvo Ott, en la Semana de los Derechos del Defensor del Pueblo, en Santo Domingo.

En ese escenario expuso sobre la historia de Estonia para garantizar derechos y construir confianza mediante la interoperatividad de las instituciones.

En el encuentro con expertos de Estonia, en los dos primeros días de esta semana, celebrados en la Universidad del Caribe (Unicaribe), el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, destacó la importancia de la innovación pública con la soberanía y la fortaleza de la tecnología, la que dijo que no sustituye al Estado, sino, que lo disciplina.

Ulloa señaló la relevancia de la experiencia de Estonia, que decidió digitalizar las instituciones del Gobierno, con una estructura estatal compacta de 13 ministerios, el país ordenó su arquitectura institucional, en la que definió interoperabilidad y estableció una gobernanza clara de los datos.

Así, logró que el 100 % de los servicios públicos gubernamentales estén disponibles en línea y que más de 2,300 servicios interoperables funcionen como un sistema integrado.