Trabas en el Estado desde la visión del Defensor Público

Publicado por Llennis Jiménez Creado: Actualizado:

El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, afirmó que la República Dominicana cuenta con un marco constitucional robusto, ampliamente reconocido por su catálogo de derechos. Sin embargo, para una parte importante de la ciudadanía, esos derechos siguen siendo difíciles de ejercer.

El funcionario y jurista narró la escena cotidiana, “recogida una y otra vez en la experiencia institucional”, de una persona que acude a una entidad del Estado, con un derecho legítimo, un expediente completo y una necesidad concreta. Allí, dijo, no pide privilegios ni favores, pide respuesta, pero lo que encuentra no es una negativa formal, sino algo más corrosivo: “silencio administrativo, trámites que no avanzan, ventanillas que remiten a otras ventanillas”.

Sostuvo que en ese instante, la brecha entre el derecho reconocido y el derecho vivido deja de ser teoría y se convierte en experiencia real.

Citando casos en los que el Estado no siempre logra acompañar a los ciudadanos con procesos claros, en tiempos razonables y dar respuestas coordinadas, el Defensor del Pueblo abrió ayer el diálogo sobre derechos y Estado eficiente, dentro de la “Semana de los Derechos, el Estado Eficiente y la Transformación Institucional”, con la finalidad de fortalecer las capacidades institucionales, mediante el uso estratégico de tecnologías e innovación, con un enfoque centrado en los derechos humanos. Sostuvo que cuando falla la respuesta al ciudadano se convierte en tránsito silencioso —entre el reconocimiento formal y la ejecución real— y es donde el derecho comienza a diluirse. En su discurso en el foro organizado junto a autoridades de la e-Governance Academy de Estonia, y celebrado en la Universida dad del Caribe (Unicaribe), Ulloa declaró que la brecha entre el derecho reconocido y el derecho ejercido no es un simple problema administrativo, sino, el lugar exacto donde el Estado comienza a perder legitimidad. Es el lugar donde la ciudadanía deja de sentir que la ley la protege por igual, donde el tiempo, la paciencia y la dignidad de las personas se convierten en el costo oculto de la ineficiencia pública.

Pablo Ulloa dice ineficiencia pública tiene un costo oculto que pagan los ciudadanos.

“Un Estado que permite que esa brecha se normalice, no solo falla en su gestión: falla en su promesa democrática”. Entre los expertos internacionales participan Arvo Ott, PhD, jefe del Centro de Competencia del E-Governance Academy Foundation, y Annela Kiirats, jefa de Formación.

El director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad (CNC), Peter A. Prazmowski, presentó la estrategia digital del Gobierno para transformar el Estado dominicano, con eficiencia, transparencia y calidad en los servicios.