Expertos alertan sobre fenómeno therians en RD: “Puede afectar de manera drástica la salud”

La tendencia de los llamados therians -personas que se auto perciben como animales- ha llegado a la República Dominicana e incluso ya se ha anunciado un encuentro en el país.

El fenómeno ha generado preocupación en el ámbito de la salud mental. Diversos especialistas han advertido sobre las implicaciones de esta conducta.

La psiquiatra legal y forense Katty Gómez afirmó que “nos estamos convirtiendo en una sociedad totalmente disfuncional”, al cuestionar qué ocurriría si la mayoría de los ciudadanos adoptara estas prácticas.

¿Quiénes van a mantener a flote a la sociedad? ¿Quiénes trabajarán en hospitales, construirán casas o brindarán servicios?, fueron algunos planteamientos de la experta.

En entrevista con CDN, Gómez sostuvo que es momento de que las autoridades de salud mental emitan alertas.

"Es un momento para que las autoridades de salud mental comiencen a dar alertas, no podemos dejar que este tipo de fenómenos siga creciendo. Este tipo de identidad puede afectar de manera drástica la salud de un individuo, desde la adquisición de ciertas enfermedades hasta llegar a trastornos psiquiátricos donde pueda perder completamente la razón", dijo.

La especialista consideró que esta tendencia podría responder a una búsqueda de escape del sufrimiento humano o al deseo de una vida más simple, pero advirtió que la realidad es que eso transforma al cerebro y se convierte en una enfermedad.

Por su parte, la psiquiatra Francis Báez coincidió en Telemicro que “esto es una desviación de la identidad y un trastorno a nivel de la percepción del ser humano”.

¿Qué recomiendan?

Gómez subrayó que lo primero es acudir a un especialista, ya sea psicólogo o psiquiatra, para una evaluación profesional.

Advirtió que se debe tener especial cuidado con los niños, al considerar que son más vulnerables y requieren orientación.

“Hay una crisis de identidad colectiva y esto tiene un impacto social importante”, concluyó.