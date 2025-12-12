Exportaciones de Zona Franca superan US$7 mil MM; crean 200,134 empleos

Publicado por Soila Paniagua Creado: Actualizado:

A octubre de este año el sector zonas francas registró un máximo histórico de 200,134 empleos directos en los 97 parques y 861 empresas que operan en el país. El mayor crecimiento se registró en Santo Domingo y el Distrito Nacional con 17,260 nuevos empleos y la provincia La Altagracia con 905, destacó ayer el presidente Luis Abinader.

“Desde el primer día de esta gestión abrazamos un compromiso firme: no dejar pasar ninguna oportunidad para mejorar la vida de nuestra gente. Nos encauzamos en recuperar la economía, fortalecer la productividad y en construir un modelo de desarrollo que ponga en alto la dignidad de la población”, afirmó el mandatario.

El presidente habló en un encuentro en el Palacio Nacional junto al ministro de Industria y Comercio, Víctor Bisonó, la presidenta de la Asociación Dominicana de Zona Franca (Adozona), Claudia Pellerano y el director del Consejo Nacional de Zonas Francas, Daniel Liranzo.

Hasta noviembre de este año el valor de las exportaciones de zonas francas asciende a US$7,936.1 millones, siendo los subsectores dispositivos médicos, tabaco y sus derivados; productos eléctricos y electrónicos los más exportados en los va de año.

Mientras que las compras locales de las empresas de zona franca aumentaron en 87 % al pasar de RD$83 mil millones en 2020 a RD$155,400 millones en el año 2024.

El flujo de inversión a ese sector alcanzó los US$7,735.7 millones en 2024, un aumento de 49 % en relación a 2020.

En tanto que entre abril del 2020 y octubre de este año los empleos en zonas francas aumentaron 67 % al pasar de 119,974 a 200,134, siendo el 54 % ocupado por mujeres.

En la región Sur se agregaron 5,374 nuevos puestos en los diferentes parques que operan en esa zona.

Mientras que Bisonó sostuvo que “en estos cinco años se han aprobado 436 nuevas empresas y 45 parques industriales de zona franca”, que proyecta generan cientos de empleos en diferentes localidades.

Refirió que en los últimos cinco años se han abierto parques industriales que tenían más de 15 años cerrados y han construido otros y citó el de San Juan de la Maguana, “lo que ha permitido diversificar la matriz productiva”.

“A la fecha, las zonas francas son una muestra de un verdadero cambio, evolucionando de la manufactura tradicional a actividades como dispositivos médicos, eléctricos, electrónicos, logística y servicios. Este último renglón registró 45,460 puestos de trabajo hasta octubre 2025, para un incremento de 6.03 % en comparación con el mes de octubre de 2024”, dijo.

Ponderó la formación técnico profesional que incluyó 24,494 acciones formativas en coordinación con el Infotep y las empresas del sector, lo que ha permitido elevar la productividad y compensación salarial de los empleados.

Claudia Pellerano refirió que entre 2004 y 2024 la participación de operarios bajó de 86 % a 63.4 %, más 39,000 plazas menos en funciones tradicionales, pero los empleos técnicos subieron de 9.1 % a 25.3 % y los puestos administrativos se duplicaron, pasando de 4.9 % a 11.3 %.