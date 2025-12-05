Facultades y escuelas medicina eligen presidenta

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Asociación Dominicana de Facultades y Escuelas de Medicina (Adofem) juramentó la nueva directiva para el período 2026–2028, encabezada por la doctora Clementina Gilleard, decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Eugenio María de Hostos (Uniremhos).

Durante su juramentación, la nueva presidenta y primera mujer en asumir este cargo en los 50 años de fundada la organización, destacó que la misión de la directiva será continuar el fortalecimiento de la formación médica nacional desde una visión integral, contemporánea y profundamente humana.

“Aspiramos a que cada escuela del país prepare médicos con sólidas competencias científicas, habilidades clínicas actualizadas y un compromiso ético inquebrantable con la salud de la población. La medicina debe avanzar al ritmo de la ciencia y la tecnología, pero sin perder su esencia: el servicio a las personas”, indicó.

La doctora Gilleard subrayó la importancia de enfrentar desafíos estructurales que impactan de manera directa la calidad de la formación médica. Entre esos mencionó: la actualización curricular, la modernización de los espacios de práctica clínica, fortalecimiento de la investigación científica y la armonización de la calidad.

Dijo que la responsabilidad central será defender la excelencia académica y el compromiso social, para asegurar que cada nuevo profesional represente con orgullo la formación médica dominicana.