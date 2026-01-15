Luto
Fallece Carlos Mera, chofer del Grupo de Comunicaciones Corripio
La familia Hoy expresa sus condolencias
Falleció la mañana de este jueves el señor Carlos Mera, quien por años se desempeñó como chofer del Grupo de Comunicaciones Corripio.
El deceso se produjo a las 5:00 a. m., mientras recibía asistencia médica en el Centro de Diagnóstico Medicina Avanzada y Telemedicina (Cedimat), tras presentar complicaciones de salud.
Carlos Mera fue una persona muy apreciada por sus compañeros de trabajo, quienes lo describieron como solidario, responsable y entregado en el desempeño de sus labores.
La familia del periódico Hoy, donde Mera desarrolló una larga trayectoria, expresa sus condolencias a sus familiares y allegados en este momento de dolor.
Más adelante se estarán ofreciendo los detalles sobre las honras fúnebres.