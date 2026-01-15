Fallece Carlos Mera, chofer del Grupo de Comunicaciones Corripio

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Falleció la mañana de este jueves el señor Carlos Mera, quien por años se desempeñó como chofer del Grupo de Comunicaciones Corripio.

El deceso se produjo a las 5:00 a. m., mientras recibía asistencia médica en el Centro de Diagnóstico Medicina Avanzada y Telemedicina (Cedimat), tras presentar complicaciones de salud.

Carlos Mera fue una persona muy apreciada por sus compañeros de trabajo, quienes lo describieron como solidario, responsable y entregado en el desempeño de sus labores.

La familia del periódico Hoy, donde Mera desarrolló una larga trayectoria, expresa sus condolencias a sus familiares y allegados en este momento de dolor.

Más adelante se estarán ofreciendo los detalles sobre las honras fúnebres.