Pucmm es incluida en ranking Times Higher Education de AL

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

Por segundo año consecutivo, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm) fue la única universidad dominicana incluida en el prestigioso ranking de universidades Times Higher Education (THE) de Latinoamérica 2026, donde participaron 223 instituciones de educación superior de 16 países.

Este 2026, la Madre y Maestra se ubicó en la posición tres, de las cuatro universidades caribeñas incluidas en esta edición. En la lista general de Latinoamérica, se situó en el rango 126-150.

En el Caribe, la Pucmm alcanzó el primer lugar en el indicador de proyección internacional o International Outlook, que mide la capacidad de las universidades para atraer estudiantes internacionales, promover la movilidad académica y establecer vínculos globales.

El Times Higher Education (THE) evalúa 16 indicadores de desempeño de las universidades, agrupados en cinco pilares: docencia, volumen de investigación, calidad de investigación, proyección internacional y vínculo con la industria.

Los resultados siguen al desempeño de la Pucmm el año pasado, cuando se posicionó como líder en los rankings de QS World University Rankings: Latinoamérica y el Caribe 2026, EduRanks 2025 y Uniranks 2026.

En el período 2024–2025, la Pucmm alcanzó la acreditación internacional ABET, para el programa de Ingeniería Industrial y de Sistemas y la certificación AACSB Academy, otorgado a la Licenciatura en Dirección Empresarial, concentración en Negocios Internacionales. El reconocimiento se articula con las certificaciones ISO 9001 e ISO 21001.