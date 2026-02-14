¿Qué cargos enfrenta Meliton Cordero, agente de la DEA detenido en RD?

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La fiscal estadounidense Jeanine Ferris Pirro, procuradora del Distrito de Columbia, informó que el agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA) Meliton Cordero fue arrestado en la República Dominicana y enfrenta cargos por conspiración de soborno y fraude de visa.

Según la declaración oficial, el caso se enmarca en los esfuerzos del gobierno federal por combatir la corrupción y proteger las prioridades de seguridad nacional.

“Para cualquier otra persona que use una insignia, recuerden quién piensa que puede socavar las prioridades de nuestro Presidente: los vamos a encontrar”, advirtió Pirro.

El arresto de Cordero se produce en medio de un reforzamiento de las medidas de control migratorio y de seguridad en la región.

Las autoridades estadounidenses han reiterado que no tolerarán prácticas ilegales dentro de sus propias agencias ni entre funcionarios que intenten aprovecharse de su posición.