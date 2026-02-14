El Carnaval de Bonao sigue encendió este domingo

Publicado por Tony Brito Creado: Actualizado:

-El carnaval de Bonao se enciende este domingo 15 con la actuación en tarima del urbano Bulin 47, y el fenómeno de la música típica Sexy Boy, además otras sorpresas del talento local en su tercera salida.

Este fin de semana el Carnaval de Bonao tendrá como prioridad la participación de los grupos de macaraos, comparsas e individuales que desfilaran en la zona carnavalesca.

Las actividades carnavalescas continúan con reconocimientos a personajes que por años le han dado brillo al carnaval de esta ciudad que reúne a miles de personas durante los domingo de febrero.

El Carnaval de Bonao concluye el domingo 8 de marzo con un majestuoso desfile regional por las calles de Bonao y con la participación de más de 25 provincias del país.

Las coloridas emociones del carnaval nouelense invadirán las principales calles de la “Villa de las Hortensias” ciudad de Bonao, este domingo 15 de febrero, habrá un desfile de macaraos, comparsas, grupos individuales y manifestaciones culturales.

César Cerda, presidente de Cocabo, resaltó que esta “tradición que no para” y continúa más explosiva con sus atractivos macaraos, personajes, comparsas, carrozas y con participación del pueblo de Bonao y zonas aledañas.

“El Carnaval Bonao 2026 está lleno de alegría y color, el parque y dos calles completas en el centro de la ciudad: la Duarte y la 16 de agosto, con varios VIP para invitados y para los que no quieren recibir vejiga”, explicó Cerda.

Así mismo, agregó que, como todos los años, para los grandes cierres de cada domingo, el público que asiste al evento desde distintas ciudades del país y del exterior disfrutan gratis de las presentaciones artísticas, en su zona carnavalesca del parque Duarte.

Comunicadores. Los presentadores de estas actividades son Santiago Acevedo, Pamela Suárez, Reinaldo Sánchez y William Santos, entre otros. Las transmisiones son llevadas a cabo por las emisoras Latina 88.7, Radio Novel, y otras emisoras y el Canal 10 de Yuna Visión de Telecable.