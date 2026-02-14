Influenza tipo A y B: cómo reconocerla y evitar complicaciones”

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El médico internista e intensivista Ezequiel Lugo explicó que la influenza es una enfermedad viral aguda causada principalmente por los tipos A y B del virus, cuyos síntomas suelen confundirse con un resfriado común.

Síntomas frecuentes

Doctor Ezequiel LugoPeriódico HOY

• Fiebre

• Malestar general

• Congestión nasal

• Dolor de cabeza

• Dolor de garganta

• Tos

El especialista advirtió que, aunque en la mayoría de los casos se comporta como un resfriado, en niños y adultos mayores puede evolucionar hacia una neumonía con complicaciones fatales.

Tratamiento y prevención

El tratamiento es sintomático, enfocado en aliviar los malestares del paciente. Sin embargo, si el diagnóstico se realiza en las primeras 72 horas, puede iniciarse un antiviral oral para reducir el riesgo de complicaciones.

El Dr. Lugo destacó medidas preventivas clave:

• Uso de mascarillas en personas con síntomas.

• Lavado correcto de manos.

• Mantener una adecuada ventilación en espacios cerrados.

La vacuna contra la influenza

La herramienta más efectiva para evitar contagios es la vacuna anual contra la influenza, disponible en el sistema de salud. El especialista recordó que es obligatorio vacunar a niños y adultos mayores, quienes son los más vulnerables.